Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bakan Koca, sempozyuma katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı.

DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum
DSÖ'nün brifingine katılan Bakan Koca: Yaz aylarında ilk yerli aşımızın biteceğine inanıyorum

Bakan Koca, sempozyuma katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı. Koca, "Özel gereksinim gösteren bu hastalarımızın sağlıklarının korunması, rahatsızlıklarının ilerlemesinin engellenmesi ve iyileşmeleri yönündeki çabalarımız, ailelerimizin desteğiyle artarak devam edecektir" dedi.

Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı
Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mahir Ünal Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cansu Dere Hazal Kaya Sezen Aksu Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Şenol Güneş Okay Yokuşlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 10:38:58. #1.15#
title