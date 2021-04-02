Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı

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Son dakika gündem haberi... Bakan Koca, sempozyuma katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı.

Bakan Koca, sempozyuma katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı. Koca, "Özel gereksinim gösteren bu hastalarımızın sağlıklarının korunması, rahatsızlıklarının ilerlemesinin engellenmesi ve iyileşmeleri yönündeki çabalarımız, ailelerimizin desteğiyle artarak devam edecektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı