Son dakika haberleri! Bakan Koca: Şartlar, aşının mecburiyet olarak görülmesini ortaya koyuyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Covid-19 aşısı için vatandaşlara mecburiyet getirilmediğini belirterek, "Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Kişilerin iradesi toplum yararını gözetmelidir. Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir. Salgında sorumluluktan kaçılmaz" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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