Son dakika haberleri... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil
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Son dakika haberleri... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil

17.01.2021 16:44 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:48
Son dakika haberleri... Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil

Son dakika haberi... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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