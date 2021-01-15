Son dakika haberleri | Bakan Koca, partilerin genel başkanlarına davette bulundu

SAĞLIK Bakan Fahrettin Koca, Acil Kullanım Onayı verildikten sonra uygulanmaya başlanan Koronavac aşısı için siyasi parti genel başkanlarıyla aşı olmaları konusunda görüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından incelemesi tamamlanan ve Acil Kullanım Onayı verilen Koronavac aşısı için siyasi parti genel başkanlarıyla, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve Meclis Başkanı ile görüştü. Genel başkanlara, koronavirüs aşısı olmaları konusunda davette bulunduğunu belirten Bakan Koca, Twitter hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Haber: ?ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı