Son dakika haberleri: Bakan Koca: Omicron varyantının hızını keselim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarının arttığını belirterek "Omicron varyantının hızını keselim" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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