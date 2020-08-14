Son dakika haberleri! Bakan Koca: Okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun Bir son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan koronavirüse karşı tedbirlere uyulmasını isteyerek, "21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan koronavirüse karşı tedbirlere uyulmasını isteyerek, "21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak..." ifadelerini kullandı. Kaan ULU/ANKARA, -

Kaynak: DHA