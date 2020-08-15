Son dakika haberleri! Bakan Koca: Nefes alamamak çok zor, entübasyon meşakkatli Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, entübasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, entübasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, "Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" dedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim; COVID-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA