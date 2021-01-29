Son dakika haberleri... Bakan Koca: "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı."
29.01.2021 20:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:21
Son dakika habere göre Bakan Koca: "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı.
Bakan Koca: "Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen