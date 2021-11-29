Son dakika haberleri: Bakan Koca: Lodos fırtınasında 4 kişi hayatını kaybettiği, 38 kişi yaralandı

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Bölgesinde yaşanan lodos fırtınasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 38 kişinin hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Bölgesinde yaşanan lodos fırtınasında; İstanbul, Bursa ve Bolu'da maddi hasar ve yaralanma meydana gelmiş, İstanbul Esenyurt, Arnavutköy, Avcılar ve Başakşehir ilçeleri yoğunlukta olmakla bazı ilçelerimizde afet olayları yaşanmıştır. Saat 17.30 itibarı ile afette son durum: Olayda 38 kişi yaralanmış, 4 kişi ise hayatını kaybetmiştir. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 112 ambulanslarımız ile hastaneye nakledilmiştir. Olay olan illerde 24 adet 112 Ambulansı, 3 adet UMKE Timi ile 87 sağlık personeli görev başındadır. Bölge halkına ve bütün ülkemize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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