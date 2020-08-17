Son dakika haberleri: Bakan Koca: Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir hastaya yapılan tıbbi müdahalenin yer aldığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız" notuyla paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, bir hastaya yapılan tıbbi müdahalenin yer aldığı fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız" notuyla paylaştı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan bir hastaya tıbbi müdahale yapılırken çekilen fotoğrafı, "Kuralları, nefes almak kadar doğal bulmalıyız" notuyla paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. Covid-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan entübasyonla verilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA