Son dakika haberleri: Bakan Koca: Köyde aşısını olmayan tek kişiye köy girişinde aşı yapıldı
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Köyde aşısını olmayan tek kişiye köy girişinde aşı yapıldı

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Köyde aşısını olmayan tek kişiye köy girişinde aşı yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da yaşadığı köyde aşı olmayan tek kişi Ahmet Yılmaz'a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da yaşadığı köyde aşı olmayan tek kişi Ahmet Yılmaz'a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da merkeze bağlı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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