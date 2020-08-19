Son dakika haberleri... Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar... Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı." Sağlık Bakanı Koca: "Aile hekimlerimize de 1 Ağustos itibariyle Kovid-19 hastası takibi esas alınarak bir ek ödeme yapılacak." Sağlık Bakanı Koca: "Kovidli hastalarla ilgili poliklinik, servis ve ilgili branş veya branş dışı sağlık çalışanları, hekimler olmak üzere ek ödemenin 1 Ağustos'tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini söylemek istiyorum." Kaynak: AA