Son dakika haberleri | Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar...
Son dakika haberleri: Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.
19.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:57
Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı."
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Kaynak: AA