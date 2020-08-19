Son dakika haberleri | Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar... Son dakika haberleri: Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı.

Bakan Koca: "(Kovid-19 tedbirleri) 65 yaş ile ilgili bir kısıtlama Türkiye genelinde yok. Bu karar illere bırakıldı." Kaynak: AA