Son dakika haberleri... Bakan Koca: İyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz
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Son dakika haberleri... Bakan Koca: İyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz

Son dakika haberleri... Bakan Koca: İyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika haber... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarının Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi olduğunu belirterek, "Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarının Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının gündemi olduğunu belirterek, "Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklamada bulundu. Türkiye'nin önemli bir bölümünün orman yangınları ile mücadele ettiğine işaret eden Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerinin, yurdun yaşadığı afet durumu nedeniyle üzüntülerini ifade ettiğini belirtti. Koca, Türkiye'nin mücadele gücü ve tecrübesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, "Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatımız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip etmektedir. Bir haftadır ülke olarak yangın felaketlerine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE timlerimiz, Acil Sağlık profesyonellerimiz her birimizin koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak isteyeceğini yapıyorlar. Dumandan gözü yaşarıp göremez hale gelen orman kahramanlarıyla, üzüntülerinden ağlayanlar, bugünlerde hepimiz biriz, beraberiz" ifadelerini kullandı.

'KALABALIKLAR YİNE RİSKLİ, MASKE YİNE GEREKLİ'Bilim Kurulu toplantısının gündemine ilişkin açıkalamada bulunan Koca, şunları kaydetti: "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugünkü toplantısında; kritik sınır kabul ettiğimiz 20 binin çok üzerinde seyreden günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklığını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır. Kovid-19 vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir."'AŞILARIMIZ DÜN GECE GELMEYE BAŞLADI'

Aşılamaya ilişkin bilgi de veren Bakan Koca, "18 yaş ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadığız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 66'nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez. Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz- 3 Ağustos arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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