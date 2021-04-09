Son dakika haberleri: Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayıları 10 kat arttı

Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart ayı başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart ayı başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da il sağlık yöneticileri ile salgın sürecini değerlendirdiklerini bildirdi. Artan vaka sayılarına değinen Koca, "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullandı.

'VAKALARIN YÜZDE 85'İNİ ÇEŞİTLİ VARYANTLAR OLUŞTURUYOR'Bakan Koca, mutasyonlu virüs vakalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tespit edilen vakaların yüzde 85'ini çeşitli varyantlar oluşturuyor. Bütün veriler bulaşmanın daha hızlı olduğunu gösteriyor. Bulaşma hızını azaltmak için tedbirler belli. Aşı ise en büyük silahımız. Sırası gelen vatandaşlarımız randevularını alarak aşılarını olmaktan çekinmemeli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı