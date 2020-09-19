Son dakika haberleri! Bakan Koca İspanyol gribini önek göstererek uyardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Bakan Koca İspanyol gribini önek göstererek uyardı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol gribi salgınında da tedbirlerin maske, mesafe, ve temizlik olduğunu belirterek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi.

19.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:55

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İspanyol gribi salgınında da tedbirlerin maske, mesafe, ve temizlik olduğunu belirterek, "Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım" dedi.

Sağlık Bakanı Bakan Koca, sosyal medya hesabından İspanyol gribi ile korona virüs ilgili benzerlikleri içeren bir video paylaştı. Koca, "İspanyol gribi salgınında, korona virüsle aynı şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı: Maske, mesafe, temizlik. Tedbirler yaygın uygulanmadı, hastalar izole edilmedi. Virüs 500 milyon insana bulaştı. 50 ila 100 milyon can kaybı oldu. O salgından tedbir dersi alalım" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Bakan Koca İspanyol gribini önek göstererek uyardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Emmanuel Macron Erol Mütercimler Canan Kaftancıoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Babel Tamer Tuna Arda Turan Eddie Newton Mehmet Özdilek
Daha Fazla Adana Bursa Rusya İzmit
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Koca İspanyol gribini önek göstererek uyardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 21:55:46. #1.14#
title