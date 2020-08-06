Son dakika haberleri... Bakan Koca: Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım Son dakika haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimleri ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türk hekimleri ve Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından birinin, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdığını belirterek, Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara "Türkün Türk'e karşı Türk propagandası" dedi. Birazdan İngiliz'in İngiliz'e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA