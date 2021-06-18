Son dakika haberleri... Bakan Koca, günün en çok aşısını yapan hemşireyi paylaştı

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "Bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "Bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı" dedi.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı