Son dakika haberleri | Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü Açıklaması
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Son dakika haberleri | Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü Açıklaması

11.12.2020 00:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 00:36
Son dakika haberleri | Bakan Koca günlük vaka sayılarının gerilediği 4 ilin yetkilileriyle çevrim içi görüştü Açıklaması

Son dakika politika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de ise yüzde 25 düştüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te günlük vaka sayısının yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de ise yüzde 25 düştüğünü bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Denizli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrim içi görüşerek, durum değerlendirmesi yaptıklarını belirtti.

"Gaziantep'te günlük vaka sayısı yüzde 35, Şanlıurfa'da yüzde 30, Tekirdağ'da yüzde 20, Denizli'de yüzde 25 düştü." ifadesini kullanan Koca, şunları kaydetti:

"Filyasyon ekiplerimiz sahada yoğun takip yapıyor. Hastane ve yoğun bakımlarda yükümüz henüz devam ediyor. Yerel ilave tedbirleri daha hızlı ve daha kararlı uygulandıkça, daha olumlu sonuç almamamız mümkün değil. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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