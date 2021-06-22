Bakan Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. 21 Haziran Pazartesi aşı raporu" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı