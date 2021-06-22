Bakan Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı
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Bakan Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

Bakan Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Normal hayata geçiş için 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı. 21 Haziran Pazartesi aşı raporu" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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