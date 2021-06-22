Bakan Koca: 1 milyon 195 bin 426 doz aşı daha yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran Pazartesi günü 1 milyon 195 bin 426 doz koronavirüs aşısının daha vatandaşlara uygulandığını açıkladı.