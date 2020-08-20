Son dakika haberleri | Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
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Son dakika haberleri | Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık

Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı.

Son dakika haberleri | Bakan Koca: Filyasyon ekibi sayımızı 9 bin 344'e çıkardık
20.08.2020 19:52 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:03

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayısını 9 bin 344'e çıkardıklarını açıkladı. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Temmuz'da 7507 olan filyasyon ekibi sayımızı 9344'e çıkardık, 1837 yeni filyasyon ekibi kurduk. Her ekibimizde bir hekim görevlendirdik. Temaslı zincirinde olduğu bilinen kişilere ulaşma oranımız, son 45 günde yüzde 98,9'dur. Filyasyon başarımız sürüyor. Yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı. 

 


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Kaynak: DHA

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