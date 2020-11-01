Bakan Koca, enkazdan 33 saat sonra kurtarılan yaşlı adamı ziyaret etti

Bakan Koca, enkazdan 33 saat sonra kurtarılan yaşlı adamı ziyaret etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden 33 saat sonra Rıza Bey Apartmanından kurtarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i ziyaret etti.

Bakan Koca, enkazdan 33 saat sonra kurtarılan yaşlı adamı ziyaret etti

İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminden 33 saat sonra Rıza Bey Apartmanından kurtarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'i ziyaret etti. Çitim'in yanına giden Bakan Koca, "Geçmiş olsun amca, beni hatırladın mı?" diye sordu.

İzmir'in Seferihisar ilçe merkezli 6,6 şiddetindeki deprem sonra Bayraklı ilçesinde birçok bina enkaz yığınına döndü. Deprem sonrası yurdun dört bir tarafından arama kurtarma ekipleri kente gelerek enkazlar da arama ve kurtarma çalışmalarına başladı. Deprem sonrası 8 katlı binadan 33 saat sonra sevindirici bir haber geldi. 70 yaşındaki Ahmet Çitim, arama ve kurtarma ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. O sırada olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çitim ile bir süre sohbet etti. Daha sonra Çitim, sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Tedavisine başlanılan Çitim'i unutmayan Bakan Koca, hastaneye gelerek ziyarette bulunarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

"Amca, beni hatırladın mı?"

70 yaşındaki Çitim'i ziyarete gelen Bakan Koca, yanına yaklaşarak, "Geçmiş olsun amca, beni hatırladın mı?" diye sordu. Burada gece yaşananlardan bahseden Bakan Koca, ambulansta yanına gittiği anları hatırlatarak, 'Nasılsın diye sorduğumda siz bana 'İyiyim, biraz boğazım ağrıyor' cevabını vermiştiniz. Hatırladınız mı? Şimdi nasılsınız?" sorusuna ise Ahmet Çitim, "İyiyim" cevabını verdi. Bir süre Çitim ve ailesi ile sohbet eden Bakan Koca, doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

Öte yandan, hastane çıkışı sağlık çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Koca'yı burada vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi ile karşılandı. Bir vatandaş ise annesini cep telefonu ile görüntülü arayarak, Bakan Koca'yı gösterdi. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Koca, sonrasında hastaneden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN