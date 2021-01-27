Son dakika haberleri... Bakan Koca: "Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır."
27.01.2021 21:35 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:35
Son dakika haberi: Bakan Koca: "Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.
Bakan Koca: "Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten