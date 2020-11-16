Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi
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Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi

16.11.2020 14:37 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:41
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanın tavsiyesi

Son dakika haberler: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan toplantılar için teknolojiden yararlanma ve online olarak gerçekleştirme tavsiyelerinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplantılarınız için mümkünse teknolojiden yararlanın. Yakın günlerde risk alıp almadığını, virüs taşıyıp taşımadığını bilemeyeceğiniz insanlarla zorunluluk dışında aynı ortamı paylaşmayın. Unutmayın: Covid-19 yayılmak için her fırsatı kullanıyor" dedi.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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