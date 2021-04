Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan tam kapanma açıklaması: Toplumun psikolojik, ekonomik yapısı gözetilerek karar alınmış olur

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka artışı konusunda Türkiye genelinde 3, İstanbul için ise 4'üncü pik döneminin yaşandığını ifade ederek, Ramazan ayı dolayısıyla alınacak tedbirler konusuna değindi. Bakan Koca, tam kapanma tartışmları ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik, ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından bakanlık binasında açıklamada bulundu. Bakan Koca, konuşmanın amacının gelinen nokta konusunda değerlendirme yapmak olduğunu belirtti. Aylardır süren şartların herkesi yorduğunu tartışmasız kabul ettiklerini belirten Koca, "Benzer durumlar pek çok ülkede dönem dönem çıkmaktadır. Ülkemiz salgın boyunca yaşadığı en zor dönemlerden birini geçirmektedir. Mart ayından itibaren vakaları il il gösteren harita yayınlıyoruz. Koronavirüs Risk Haritamızda, nüfusun yüzde 80'inin çok riskli yerlerde yaşadığını ortaya koyuyor. Diğer olumsuz faktör, virüsün yeni varyantlarıdır" ifadelerini kullandı.

'EN ÇOK AŞILAMA YAPAN ÜLKELER ARASINDAYIZ'Koca, mutant virüslerin işi daha da zorlaştırdığını ifade ederek şöyle konuştu: "Hızı dışında hastalığın daha ağır geçmesine sebep olmaktadır. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı kaynaklıdır. Bugün virüsün dünyada yaygın olan tipi budur. Bunun dışında tespit edilen Güney Afrika varyantı 11 ilde görülmüştür, Kaliforniya, New York varyantı da az olmasına rağmen tespit edilmiştir. Verdiğim bilgilerden anlaşılacağı gibi bu durum vaka sayılarını arttırmakla kalmadı, hastane yoğunluğunu da arttırdı. Sağlık hizmetlerimiz halan gelen sağlık hizmetlerini muntazam kapsayacak şekilde eksizsiz sürdürmektedir. Bir düzenlemeye gitmek durumunda kalabiliriz. Aşının etkisini hep birlikte gördük. Kasım ayında yoğun bakıma yatanların yaşlı grubu yüzde 53'e kadar düştü. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Yakın zamanda, yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz."'BİZİ BİR GÜN BİLE KARARSIZ VE YILGIN GÖREMEYECEKSİNİZ'Koca, şu ana kadar Türkiye'de 18 milyon dozdan fazla aşı yapıldığını belirterek, "2'nci doz aşısını olanlar 7,5 milyonu bulmuştur. Türkiye, dünyada en çok aşı yapan 6'ncı ülkedir. Şartlar bizi zorla toparlanmaya davet ediyor. Günlük vaka sayısı 50 bine çıkmışken, başkasının uyarısına ihtiyaç duyulmamalıdır. Aşı programı ilerlerken mücadelenin süresini kısaltalım. Bu iş bitene kadar 1 gün bile yalnız kalmayacaksınız. Bizi bir gün bile kararsız ve yılgın görmeyeceksiniz. 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarının aşı sonrası vaka oranı 65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibari ile yüzde 17,7 şimdi ise yüzde 8,2. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılanan oran 76,4. Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5,3, sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86. Şuan 1,3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Hastanede 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarını gösteren tablo yatanlar içinde yüzde 57,4. Şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı yüzde 69,9, sağlık çalışanları ise yüzde 1,1'den şu an yüzde 0,25'e kadar inmiş durumda" diye konuştu.'KABİNE TOPLANTISINDA BU ÖNERİLERİ SUNMUŞ OLACAĞIZ'Açıklamasının ardından soruları kabul eden Bakan Koca, tam kapanmayla ilgili bir soru üzerine, "Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 'ne gibi tedbirler alınabilir, önerilerimiz neler olabilir' diye genel, kapsayıcı bir şekilde alternatifli bir hazırlık yapıldı, öneri anlamında. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Kabine toplantısı var. Kabine toplantısında bu önerileri sunmuş olacağız. Ramazan ayını özellikle tedbirler konusunda çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bilim Kurulu, kapsayıcı şekilde alternatifli bir hazırlık yaptı. Yakın temasla, mutantın varyantın yüzde 85'e çıktığı bu dönemde, yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. O nedenle yakın temasın son derece önemli olduğunu, o yüzden vatandaşlarımızın son derece dikkat etmesi gerektiğini önemle rica ediyorum" cevabını verdi.'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM DAHA RAHAT DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR'Koca, Rusya ile Türkiye arasında uçuşların kısıtlanacağına ilişkin soruya, "Rus mevkidaşımla dün 2 defa görüşmüştüm. Yakın zamanda bir heyet göndereceklerini; ve özellikle bizim bazı bölgelerimizde, Muğla, İzmir Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler. O yüzden önümüzdeki dönem değerlendirmenin daha rahat yapılacağını söyleyebilirim. Sertifikasyon ve aldığımız tedbirleri gördükleri takdirde daha farklı karar alacaklarını söyleyebilirim" dedi.'BAZI İLLERİMİZDE YER YER SORUNLAR YAŞADIĞIMIZ OLUYOR'Koca, Türkiye'de şu an 3'üncü pikin yaşandığına dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Vaka sayısının daha yoğun olduğunu, aynı oranda hasta sayımızın daha artmadığını rakamlarda görüyorsunuz. Sağlık alt yapımızda ciddi sorunların olmadığını söyleyebilirim. Yatak doluluk oranında yüzde 56,3. Servis yatağında bir sorun yok. Erişkin yoğun bakımda doluluk oranı yüzde 71,3. Yani yüzde 30'a yakın kapasitemizin olduğunu bu da 10 bin hasta anlamına geliyor. Bazı illerimizde yer yer sorunlar yaşadığımız oluyor mu, oluyor. Yüzde 80'in üzerinde yoğun bakım doluluğu olan iller Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize'de. Bu illerde, yüzde 80'nin üzerinde diğer illerde ise yüzde 80'in altında erişkin yoğun bakım doluluk oranı. Önümüzdeki dönemde bir sorun yaşanırsa elettik vakalar ve genel düzenlemeyle korona için ayrılan yoğun bakım sayımızı arttırarak herhangi bir sorun olmayacağını söyleyebilirim."'ÇİN İLE 100 MİLYONLUK BİR ANLAŞMA YAPTIK'Bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısının geldiğini belirten Koca, "Aslında erişebileceğimizi düşündüğümüz 3 aşı söz konusuydu. Birincisi Rusya'dan Sputnik aşısı, ikincisi Biontech ve üçüncüsü Çin'de üretilen kullandığımız aşıydı. Hem Biontech ve Sinovac'ın Türkiye'de Faz 3 çalışması yapıldı. Sputnik aşısı Türkiye'de yapılamadı kronojksit yüzünden. Rusya ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Türkiye'de üretimi hem de erken dönemde verebilecekleri aşı miktarıyla ilgili Rus mevkidaşımla konuşmam oldu. Yakın zamanda az miktarda Sputnik aşısının Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebilirim. Bugüne kadar 26 milyon Sinovac aşısı geldi. Toplamda 100 milyonluk bir anlaşma yaptık Çin ile. Önümüzdeki 2- 3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyon doz Biontech aşı geldi" ifadesini kullandı.'HAZİRAN SONUNA KADAR ELİMİZDE YOĞUN BİR AŞI OLACAK'Koca, koronavirüs salgınına karşı, eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin'le ilgili olarak ise, "Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler. Hem mayıs sonu, hem haziranda bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz. 10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30- 35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim. Onun için Ramazan ayını yakın teması azaltan biraz daha tedbirlere özen göstererek bu dönemi geçirirsek, aşıya erişim için çok uzun bir zaman olmadığını ifade etmek istiyorum" diye konuştu.'BUNUN BAŞKA ÇÖZÜMÜ YOK'Koca, yerli aşıda Faz 2 çalışmasının bittiğini ifade ederek, "2- 3 hafta içerisinde Faz 3 çalışmasına geçilebilir. Eylül ayında Faz 3'ü bitecek olan ve ilk aşımız diğer aşıların da kasım gibi biteceğini, başarırsa üretime geçileceğini söylemek istiyorum. Sağlık çalışanlarının yüzde 86'sı aşılandı. Yüzde 14'ü hala tanımlandığı için gidip aşısını yaptırabilir. 65 yaş üstü tanımlandığı halde 23.6'sı tanımlandığı halde aşısını yaptırmış durumda değil. Bunun başka çözümü yok. İlaçla ilgili somut bir gelişme dünyada yok ama aşıyla ilgili somut gelişmeler olduğu görülüyor. O yüzden vatandaşlarımız aşı sırası geldiğinde geciktirmeden aşılarını yaptırmalıdır" dedi.'BUNLARIN HEPSİ GÖZETİLEREK KARAR ALINMIŞ OLUR'Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nun tam kapanmayla ilgili bir önerisi oldu mu?" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ben de yarın Kabine de bunları dile getirmiş olacağım. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur."'SORUMLU HEPİMİZİZ'Koca, "Vakaların artmasının nedeni tedbirlere uyulmaması mı?" şeklindeki soruya ise"Sorumlu hepimiziz. Bilim Kurulu salgının başından bu yana anlata anlata geldi. Bu dönemde yakın temasla virüsün daha hızlı yayıldığını biliyoruz. Hepimizin üzerine düşeni yaparak bu kazanımları kaybetmeme içerisinde olmalıyız" dedi.'AŞI PASAPORTUNDA SİNOVAC AŞISI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNMEYİN'

Koca, ayrıca aşı pasaportu tartışmaları ile ilgili olarak, "Faz 3 çalışması haftaya yayınlanmak üzere gönderilmiş olacak. DSÖ de tanımlandı ama yayımı söz konusu olursa devamında bir sorun olmayacaktır. Önümüzdeki dönemde aşı pasaportunda Sinovac aşısı olmayacağını düşünmeyin. Çin hükümetinin müracaatı ve yayın da söz konusu olduğu için bu sorun olmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU