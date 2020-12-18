Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki Açıklaması
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Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki Açıklaması

18.12.2020 00:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:40
Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki Açıklaması

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun Bafra Devlet Hastanesinde görevli doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına ilişkin, "Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Samsun Bafra Devlet Hastanesinde bir doktor arkadaşımızı görevi başında bıçakla yaralamaya çalışan saldırgan tutuklandı. Bu uğurda canlarını hiçe sayan sağlık çalışanlarımıza saldırmanın izahı olamaz. Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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