Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan salgınla mücadelede "vazgeçmeyin" mesajı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan salgınla mücadelede "vazgeçmeyin" mesajı Açıklaması

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu.

Son dakika haberleri! Bakan Koca'dan salgınla mücadelede
15.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:53

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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