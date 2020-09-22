Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
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Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaret
22.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının saldırı girişiminde bulunduğu sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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