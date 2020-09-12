Bakan Koca'dan, bir milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama
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Bakan Koca'dan, bir milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin bir vatandaşa ait ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'dan, bir milletvekilinin paylaştığı 'ölüm raporu'na ilişkin açıklama
12.09.2020 23:16 | Son Güncelleme: 12.09.2020 23:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir milletvekilinin bir vatandaşa ait ölüm raporuna ilişkin, "Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, bir milletvekilinin sosyal medyada paylaştığı ölüm raporuna ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bir vekilimiz sosyal medya hesabından bir vatandaşımıza ait ölüm raporunu paylaşmış. Rapor doğru, değerlendirme yanlış. Rapor sahibi hastanın ölüm nedeni kayıtlarımıza 'U073 COVİD-19' olarak geçmiş ve kesin raporu da aynı şekilde düzenlenmiş. Uluslararası sınıflamaya göre ölüm şekli 'enfeksiyon hastalığı (doğal ölüm).' Sayın vekilin paylaştığı ön raporda, ölüm nedeninin hekimin kontrol onayından sonra yazılacağı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın vekil her halde 'doğal ölüm' ifadesinin teknik bir tabir olduğunu fark etmemiş. Uluslararası sınıflamaya göre her enfeksiyondan ölüm doğal ölüm kabul edilir. Kaza, cinayet vb. doğal olmayan ölümler ayrıca sınıflanmaktadır. Salgınla mücadele hepimizin görevi. Acı bir kayıp üzerine teknik tabirlerin farkında olmadan yorumda bulunmanın mücadeleye de kayıplarımıza da faydası yoktur. Bu tür mücadele enerjimizi tüketecek yorumlardan uzak durmak hepimizin sorumluluğu. Salgınla hep birlikte mücadele edebiliriz. Birbirimizle değil, salgınla mücadele edelim. Bu mücadeleye hassasiyetle destek verin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA

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