Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan 'Meliha bebek' paylaşımı

Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulansı ile sevk edilen Meliha bebeğin helikopterde sağlık görevlisinin kucağında çekilen fotoğrafını paylaştı, "Bu ekipten mutlusu var mı?" dedi.