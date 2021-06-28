Son dakika haberleri | Bakan Koca'dan 'Meliha bebek' paylaşımı
Gelen son dakika haberlerine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulansı ile sevk edilen Meliha bebeğin helikopterde sağlık görevlisinin kucağında çekilen fotoğrafını paylaştı, "Bu ekipten mutlusu var mı?" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulansı ile sevk edilen Meliha bebeğin helikopterde sağlık görevlisinin kucağında çekilen fotoğrafını paylaştı, "Bu ekipten mutlusu var mı?" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesinde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas'tan 13.40'ta kalktı, 14.08'de Koyulhisar'a ulaştı. Meliha 14.47'de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı