Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı Son dakika habere göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekerek, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Tedbirli olmayı öğrenelim" dedi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla yayımladığı mesajında, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Covid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim" dedi.

Kaynak: DHA