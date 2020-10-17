Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki
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Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki

17.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:47
Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki

Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepkiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da doğrudan sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.

Bakan Koca'dan, Ermenistan'a tepki

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın, Azerbaycan'da doğrudan sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.

Bakan Koca Twitter hesabından, Ermenistan'ın sivilleri hedef alarak Azerbaycan'a düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur" ifadesini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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