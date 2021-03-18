Son dakika haberleri! Bakan Koca, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitleri rahmet ve minnetle andı
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Son dakika haberleri! Bakan Koca, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitleri rahmet ve minnetle andı

18.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:10
Son dakika haberleri! Bakan Koca, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitleri rahmet ve minnetle andı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin, güçlü sanılanın zayıf sanılan karşısında çaresiz kaldığı, bir milletin doğrulup ayağa kalktığı yer olduğunu vurguladı.

Bakan Koca, "Çanakkale Zaferi'mizin 106. yılında şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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