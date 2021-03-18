Son dakika haberleri! Bakan Koca, Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında şehitleri rahmet ve minnetle andı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla şehitleri andı.