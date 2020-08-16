Son dakika haberleri | Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk
Son dakika gündem haberi: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.
16.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:45
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladıklarını belirterek, "Bu sonucu bekliyorduk" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta yine beraber miyiz?" ifadesini kullandı.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA