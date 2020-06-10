Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bu salgında sadece sağlığımız değil, bütün toplumun sağlığı önemli" Son dakika güncel haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (6) Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19 vaka sayıları) Orta Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da giderek kısmi artışın olduğunu söyleyebiliriz. " Sağlık Bakanı Koca: "Ankara'da son 2-3 gün bir yükseliş söz konusuydu. Bugünden itibaren Ankara da düşüşe geçmiş oldu." "Bu bir salgın. Bu salgında sadece sağlığımız değil, bütün toplumun sağlığı önemli" Kaynak: AA