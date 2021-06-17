Son dakika haberleri... Bakan Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını duyurdu
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir günde 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yapıldığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 24.00 itibarıyla 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan