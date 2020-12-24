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Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık...

24.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:40
Son dakika haberleri | Bakan Koca:

Son dakika haberleri... Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz.

Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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