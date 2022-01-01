Fahrettin Koca: Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur - Haberler
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Fahrettin Koca: Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur

Fahrettin Koca: Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Avcılar'da görevli doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu, sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen şiddeti kınadı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında Avcılar'da görevli doktora saldıran şüphelinin tutuklandığını duyurdu, sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen şiddeti kınadı. Bakan Koca" Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Avcılar'da yaşanan doktora şiddet olayı ile ilgili paylaşım yaptı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda " Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur" ifadelerine yer verdi.


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