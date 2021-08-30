Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı
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Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılı olduğu için kendisi Kovid-19'u hafif atlatan ancak aşısız eşinin hastanedeki tedavisinin tamamlanmasını bekleyen kişinin videosunu paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Bir hastanın iyileşmesini beklemek nasıl bir duygudur? Hele hayat arkadaşınsa" mesajıyla Adıyamanlı 81 yaşındaki bir kişinin videosuna yer verdi.

Adıyamanlı vatandaş videoda eşiyle beraber Kovid-19'a yakalandıklarını ancak kendisi üç kez aşı olduğu için hastalığı hafif atlattığını belirterek, "Fakat eşim aşı olmadı. Bu virüs geldi, hastalandı. Buraya getirdik, Allah'tan bekliyoruz ne yapalım. Hastalığı ne kadar sürer bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı
Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi gören eşini bekleyen vatandaşın videosunu paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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