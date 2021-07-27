Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim"
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim"

Son dakika haberleri: Bakan Koca: 'Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim'
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşıların yaptırılarak riskin en az düzeye indirilmesi uyarısında bulundu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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