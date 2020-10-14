Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare...
14.10.2020 19:45 | Son Güncelleme: 14.10.2020 19:48
Son dakika haber... Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"
Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç