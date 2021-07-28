Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız"

Son dakika haberleri: Bakan Koca: 'Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İllere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi.

İllere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

"Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" dedi. Güncel haritaya göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile en çok vaka görülen il Siirt oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık haritayı paylaştığı gönderisinde, "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Güncel haritaya göre 100 bin nüfusta 748,39 kişi ile en çok vaka görülen il Siirt oldu.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Bir hafta önce camilerden yapılan 'Aşı olun' anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı
Bir hafta önce camilerden yapılan "Aşı olun" anonsu fayda etmedi, Siirt'te vakalar patladı
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Seda Sayan Fatma Girik Bülent Serttaş
Spor Diego Eda Erdem Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bakan Koca: "Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 11:57:32. #1.16#

title