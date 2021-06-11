Son dakika haberleri! Bakan Koca: Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın
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Son dakika haberleri! Bakan Koca: Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın

Son dakika haberleri! Bakan Koca: Aşı kıymetli, randevunuzu aksatmayın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının kıymetli olduğunu ve temininin kolay olmadığını belirterek, "Randevunuzu aksatmayın" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının kıymetli olduğunu ve temininin kolay olmadığını belirterek, "Randevunuzu aksatmayın" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Her Biontech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunuyor. Flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşı 6 saat içinde kullanılmalıdır. 6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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