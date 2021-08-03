Son dakika haberleri: Bakan Koca: Antalya ve Muğla'da 47 kişinin tedavisi devam ediyor
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Son dakika haberleri: Bakan Koca: Antalya ve Muğla'da 47 kişinin tedavisi devam ediyor

Son dakika haberleri: Bakan Koca: Antalya ve Muğla'da 47 kişinin tedavisi devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Antalya ve Muğla'da 47 kişinin tedavisi devam ediyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen 869 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 47 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca: Antalya ve Muğla'da 47 kişinin tedavisi devam ediyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Antalya ve Muğla'da yangından etkilenen 869 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, 47 kişinin ise tedavilerinin devam ettiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yatığı açıklamada, orman yangınlarının sürdüğü Antalya ve Muğla'daki durumlara ilişkin bilgi verdi. Koca, "Antalya'da 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla'da 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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