Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz"
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Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz"

25.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:55

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.

Bakan Koca: "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız."

Son dakika haberleri! Bakan Koca: 'Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz'
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 'Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz'
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 'Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz'
Son dakika haberleri! Bakan Koca: 'Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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