Son dakika haberleri! Bakan Koca: "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz"
25.09.2020 19:50 | Son Güncelleme: 25.09.2020 19:55
Son dakika gündem haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları SAMSUN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenledi.
Bakan Koca: "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş