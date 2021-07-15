"Afette 6 kişi can verdi, 13 kişi etkilendi, 2 kişi için arama çalışması sürüyor ve 1 kişi tedavi altında"
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"Afette 6 kişi can verdi, 13 kişi etkilendi, 2 kişi için arama çalışması sürüyor ve 1 kişi tedavi altında"

'Afette 6 kişi can verdi, 13 kişi etkilendi, 2 kişi için arama çalışması sürüyor ve 1 kişi tedavi altında'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'deki sel felaketi hakkında yaptığı açıklamada, "Afette 6 kişi can verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize'deki sel felaketi hakkında yaptığı açıklamada, "Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de dün 19.22'de yaşanan sel felaketine karşı ilk ambulansımız olay yerine 19.40'ta ulaştı. 14'ü 112 ambulansı, 6'sı UMKE timi toplam 64 sağlık personeli görevlendirildi. Afette 6 kişi can verdi. 13 kişi etkilendi. 2 kişi için arama çalışması sürüyor. 1 kişi tedavi altında" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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