Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Koca, Batı Karadeniz'de sellerden etkilenenlerle ilgili son durumu paylaştı Açıklaması

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'daki sellerden etkilenenlerle ilgili bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop, Karabük, Bartın ve Kastamonu'daki sellerden etkilenenlerle ilgili bilgi verdi.

Koca, Twitter hesabından, "Dün gece Batı Karadeniz illerinde meydana gelen sellerde son durum" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Sinop Ayancık Devlet Hastanesinin tahliye edildiğini, 4'ü yoğun bakım hastası 45 hastanın Sinop Atatürk Devlet Hastanesine nakledildiğini bildirdi.

Kayıp ve yaralının olmadığı Sinop'ta 27 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının görevlendirildiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Karabük Bahçecik mevkisindeki köprüde yaşanan çökmeden 13 kişi etkilendi. 8'i ambulansla hastaneye nakledildi. Hastaneye naklini istemeyen 5 kişiye evlerinde sağlık hizmeti verildi. 4 ambulans görevlendirildi. Bartın Kumluca'da 1 kişi kayıp. İl genelinde selden 4 kişi etkilendi. Olay yerine 7 112 ambulansı, 1 UMKE görevlendirildi. Kastamonu'da ise yine sel sebebiyle 4 UMKE görevde. Hepimize geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe