Son dakika haberleri | Bakan Koca 26 ilin aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu
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Son dakika haberleri | Bakan Koca 26 ilin aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu

Son dakika haberleri | Bakan Koca 26 ilin aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı?" sorusunu sorarak, 81 ilden 26'sının maviye döndüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı?" sorusunu sorarak, 81 ilden 26'sının maviye döndüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı haritasının değişimine dair bilgilere değinen paylaşımında, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde. Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik/İHA)

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Son dakika haberleri | Bakan Koca 26 ilin aşı haritasında maviye döndüğünü duyurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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