Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.