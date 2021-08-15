Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi
Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı