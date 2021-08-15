Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi

Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının 26 ilde yüzde 75'in üzerinde olduğunu duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mahmut Özer Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Haluk Levent Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Rıza Kayaalp Lionel Messi Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Bakan Koca: 26 ilimiz mavi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 16:53:27. #1.14#

title