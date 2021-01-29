Son dakika haberleri: Bakan Koca: 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatın 2'nci bölümü bu sabah ülkemize ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Bakan Koca: 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatın 2'nci bölümü bu sabah ülkemize ulaşacak

29.01.2021 00:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 00:33
Son dakika haberleri: Bakan Koca: 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatın 2'nci bölümü bu sabah ülkemize ulaşacak

Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den temin edilen inaktif aşıların 2'nci sevkiyatının 2'nci bölümünün bu sabah yurda geleceğini açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den temin edilen inaktif aşıların 2'nci sevkiyatının 2'nci bölümünün bu sabah yurda geleceğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatının 1'inci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle 2'nci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Ömer Ali Ersun Yanal Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Aralık Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Koca: 10 milyon dozluk 2'nci sevkiyatın 2'nci bölümü bu sabah ülkemize ulaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 00:33:36. #1.16#
title